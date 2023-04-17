السعودية اليوم / إصابة 30 شخصاً في حادث اصطدام قطارين ببنغلاديش



دكا 26 رمضان 1444 هـ الموافق 17 أبريل 2023 م واس

أصيب 30 شخصاً على الأقل بجروح إثر اصطدام قطارين في منطقة كوميلا في بنغلاديش، على بعد نحو 96 كيلومتراً شرقي العاصمة دكا.

وأوضح الضابط المسؤول عن مركز شرطة لاكشام للسكك الحديدية جاشم الدين تشودري، أنّ 5 إصابات في حالة خطرة، مبيناً أن 5 عربات لقطار ركاب متجه إلى دكا من مدينة شاتوغرام الساحلية الجنوبية الشرقية خرجت عن مسارها بعد أن اصطدمت بقطار بضائع من الخلف، حيث خرجت عربتان منه عن مسارهما.

وأوقف الحادث حركة خطوط السكك الحديدية من دكا إلى مناطق أخرى من البلاد لساعات، فيما لا يزال سبب الحادث غير واضح حتى الآن.

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10:12ت م

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