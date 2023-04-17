جمعية العمران بعسير تعقد اجتماعها الرابع وتناقش خططها المستقبلية

عقدت الجمعية السعودية لعلوم العمران بعسير مساء أمس الأحد، اجتماعها الرابع للأعضاء برئاسة رئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتور سعد بن مطر الشهراني، وحضور أعضاء الجمعية، ومدير فرع هيئة الصحفيين بعسير، ومشرف جمعية إعلاميين، وعدد من الإعلاميين بالمنطقة، وذلك في فندق إنيفيل.

وتضمن الاجتماع مناقشة واستعراض الخطط والاستراتيجيات للجمعية، وتعزيز سبل الشراكة بين مختلف القطاعات الحكومية والخدمية والقطاع الثالث، وتدعيمها بالأنظمة الحديثة والتقنيات الجديدة المستخدمة في مجال الهندسة العمرانية، وإبراز تراث المنطقة العمراني بطابع حديث، وتحقيق شراكة مجتمعية فعالة وفق رؤية المملكة 2030.

وفي نهاية الاجتماع كرم الدكتور الشهراني المشاركين في أعمال الاجتماع؛، تقديرا لجهودهم في دعم مسيرة الجمعية، والتقطت الصور التذكارية بهذه المناسبة، بعدها تناول الجميع وجبة السحور.