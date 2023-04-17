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وتضمن الاجتماع مناقشة واستعراض الخطط والاستراتيجيات للجمعية، وتعزيز سبل الشراكة بين مختلف القطاعات الحكومية والخدمية والقطاع الثالث، وتدعيمها بالأنظمة الحديثة والتقنيات الجديدة المستخدمة في مجال الهندسة العمرانية، وإبراز تراث المنطقة العمراني بطابع حديث، وتحقيق شراكة مجتمعية فعالة وفق رؤية المملكة 2030.
وفي نهاية الاجتماع كرم الدكتور الشهراني المشاركين في أعمال الاجتماع؛، تقديرا لجهودهم في دعم مسيرة الجمعية، والتقطت الصور التذكارية بهذه المناسبة، بعدها تناول الجميع وجبة السحور.
كانت هذه تفاصيل خبر جمعية العمران بعسير تعقد اجتماعها الرابع وتناقش خططها المستقبلية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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