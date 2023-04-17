ذكرى البيعة إنجازات وريادة عالمية

رفع رئيس بلدية محافظة المذنب المهندس نداء بن ماضي الحربي، ومنسوبو البلدية التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ولولي العهد الأمير محمد بن سلمان ، ولأمير منطقة القصيم الأمير الدكتور فيصل بن مشعل، ولنائبه الأمير فهد بن تركي، والشعب السعودي بمناسبة الذكرى السادسة لبيعة سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وما تشهده بلادنا من نمو وازدهار في شتى المجالات.

وقال رئيس بلدية محافظة المذنب: إن ما تحقق للمملكة من نجاحات وتقدم بفضل الله والخطط التنموية الجبارة التي قامت بها الدولة والتي تميزت بالتخطيط الاستراتيجي والمتابعة من قبل سمو ولي العهد -أيده الله- لتحقيق رفاهية أبناء هذا البلد وتوفير سبل الراحة والعيش الكريم لهم.

وأضاف: إننا نستذكر هذه المناسبة الغالية علينا جميعًا بكل فخر واعتزاز، نظرًا لما وصلت إليه المملكة من تطور ونماء، في شتى المجالات، وذلك بدعم لا محدود من القيادة الرشيدة -أيدها الله- وما شهدته بلادنا من قفزات تنموية، ومشاريع عملاقة تسهم في نمو وازدهار كافة المجالات وفق رؤية المملكة 2030، منوهًا بأن الدولة أعزها الله بذلت الغالي والنفيس في توفير أفضل الخدمات البلدية وتحسين جودة الحياة لتوفير أفضل الخدمات للمواطن والمقيم.

مشاريع تنموية بمحافظة المذنب

متنزه الملك عبدالله الجديد بمتنزه جبل خرطم الذي يحتوي على ممرات مشاة تزيد عن 7 كلم وأكثر من 100 ألف شجرة ومجمع لألعاب الأطفال و100 جلسة.

إعادة تأهيل طريق الملك عبدالعزيز بطبقة أسفلت بلغ مجموع مساحته 290000م2 مع تركيب 160 عمود إنارة ديكورية.

إعادة تأهيل سفلتة حي الصالحية بطبقة أسفلت جديدة بمساحة 229512م2.

إنشاء طريق الملك خالد بمساحة 241503م2 مع تركيب أعمدة إنارة بعدد 40 عمودا

إعادة تأهيل طريق الملك سلمان بمساحة 240000م2.

إعادة تأهيل طريق الأمير فيصل بن مشعل بن سعود بمساحة 90000م2.

إعادة تأهيل سفلتة حي البستان بطبقة أسفلت جديدة بمساحة 132268م2، شمل تركيب 78 عمود إنارة.

إعادة تأهيل البنية التحتية لحي الخزامي بطبقة أسفلت بمساحة 30000م2 مع تركيب 23 عمود إنارة.

سفلتة حي المروج بطبقة أسفلت بمساحة 134000م2.