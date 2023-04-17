179 نوعا من النباتات البرية بمحمية الإمام تركي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سجل الباحثون في هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية 179 نوعا من النباتات البرية في نطاقها الشاسع، والبالغة مساحتها 91,500 كلم مربع، ضمن النطاقات الإدارية لمناطق عدة، هي: الحدود الشمالية، حائل، الجوف، القصيم, المنطقة الشرقية. وأوضحت الهيئة أن هذه النباتات تمثل 134 جنسا، تشمل 113 نوعا حوليا، و66 نوعا معمرا. وأكدت الهيئة أن المحمية تعد موطنا غنيا بالنباتات البرية التي تميز بيئتها، ويعود تنوعها لمساحتها الشاسعة واختلاف تضاريسها، فهناك الأودية والشعاب والسهول والمرتفعات، إضافة إلى تداخل هذه البيئات مع النفود والكثبان الرملية، ومناطق الحرات البازلتية، لتشكل تنوعا تضاريسيا مميزا، يحوي أنواعا كثيرة من النباتات والحيوانات والطيور المستوطنة والمهاجرة.

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