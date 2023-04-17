جامعة الملك خالد الثانية في جودة البيانات الوظيفية

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وأكد عميد الموارد البشرية المكلف بالجامعة الدكتور محمد القرني، أهمية جودة البيانات الوظيفية كونها عنصرا أساسا في مجال الموارد البشرية، وما يترتب على ذلك من حوكمة وكفاءة في الأعمال، وجودة في عمليات التطوير والتخطيط وصناعة القرار.
يذكر، أن مؤشر جودة البيانات الوظيفية يقيس نسبة الربط الالكتروني للجهة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وتوفير البيانات الوظيفية، والالتزام بتحديث بيانات الموظفين القديمة والحالية، وتوثيق عمليات الموارد البشرية المتعلقة بالمجموعات الوظيفية، ومراجعة الميزانية المتعلقة بالكوادر الوظيفية واعتمادها.
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