الترابط الأسري يحمي الأبناء من تعاطي المخدرات

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أوصت اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات «نبراس» ضمن مساعيها للوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية، بتفعيل دور الأسرة والإسهام في تقوية المهارات الأساسية لوقاية الأبناء من تعاطي المخدرات، بالتواصل الدائم معهم وزيادة وعيهم حول أخطار تعاطيها وإساءة استعمالها، ومتابعة الحياة الاجتماعية لهم للحد من تأثير أصدقاء السوء بأي نوع من الانحرافات ومنها استخدام المخدرات، ويكمن ذلك في تقوية واستقرار العلاقة بين الآباء والأبناء من خلال رؤية الأبناء في والديهم القدوة الحسنة وتشجيعهم الدائم على المزيد من النجاحات في حياتهم. وأكدت أن ‏ضبط الأعصاب في تربية الأبناء لا يعني تجاهل أخطائهم، إنما توخي الحكمة والحذر في التعامل مع السلوكيات السلبية، حيث إن إظهار الاحترام والعلاقة الجيدة بين الوالدين من جهة ومع أبنائهم من جهة أخرى من شأنه زراعة الحب والثقة والطمأنينة في نفوس الأبناء، مشددة على عدم التقليل من قيمة الأبناء وتجنب مقارنتهم بالآخرين، والتعليم والمساعدة على تنمية مهاراتهم، ‏وإظهار الإعجاب والثناء بأفكارهم الإيجابية مهما كانت صغيرة مع تلافي النقد والعتب الدائم. أبرز توصيات نبراس





تفعيل دور الأسرة والإسهام في تقوية المهارات الأساسية.



التواصل الدائم معهم وزيادة وعيهم حول أخطار تعاطيها.



متابعة الحياة الاجتماعية لهم للحد من تأثير أصدقاء السوء.



رؤية الأبناء في والديهم القدوة الحسنة.



تشجيعهم الدائم على المزيد من النجاحات في حياتهم.



‏ضبط الأعصاب في تربية الأبناء لا يعني تجاهل أخطائهم.



توخي الحكمة والحذر في التعامل مع السلوكيات السلبية.



إظهار الاحترام والعلاقة الجيدة بين الوالدين.



عدم التقليل من قيمة الأبناء وتجنب مقارنتهم بالآخرين.



التعليم والمساعدة على تنمية مهاراتهم.



إظهار الإعجاب والثناء بأفكارهم الإيجابية مهما كانت صغيرة.



تلافي النقد والعتب الدائم.



تقرب الوالدين من الأبناء وتخصيص بعض الوقت للحوار.



تكوين علاقة سليمة مفعمة بالحب والتواصل الفعال.



تنبيه الأبناء عدة مرات قبل اللجوء للعقاب.



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