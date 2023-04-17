نقل عام بالحافلات على مدار الساعة بالدمام والقطيف

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بهدف أنسنة مدن المنطقة ورفع جودة الحياة فيها وتسهيل الحركة المرورية، دشن أمير المنطقة الشرقية سعود بن نايف أمس، مشروع «النقل العام بالحافلات بحاضرة الدمام والقطيف»، من مقر المحطة الرئيسة للمشروع بالدمام، كما دشن مشاريع تنموية في حاضرة الدمام، ضمن حزمة من المشاريع التنموية والتطويرية للمنطقة الشرقية.

واستمع لشرح عن مكونات وعناصر المشروع وشاهد عرضا مرئيا للمشاريع، وقام بجولة ميدانية داخل مدينة الدمام بإحدى حافلات المشروع.

وأكد أهمية مشروع النقل العام بالحافلات الذي أطلقته أمانة المنطقة الشرقية بالتعاون مع الجهات الخدمية الأخرى، الذي يهدف إلى تغيير نمط الحياة وتجويدها وأنسنة مدن المنطقة الشرقية، مشيرا إلى الدور المهم الذي سيقوم به المشروع في تطوير الجوانب المرورية والاقتصادية، إضافة إلى المشاريع الأخرى التي تسعى إلى الإسهام في تحقيق مستهدفات (رؤية المملكة 2030) عبر تطوير البنية التحتية والاقتصادية في المنطقة وإطلاق إمكاناتها وقدراتها التنافسية وتحسين بيئة ومناخ الاستثمار فيها، مثمنا دعم القيادة الرشيدة لإطلاق مثل هذه المشاريع الحيوية، خاصة مشروع النقل العام الذي حقق نجاحا في مراحله التجريبية الأولى.

وتسهم هذه الخدمة (على مدار الساعة) التي تبلغ تكلفتها للرحلة 3:45 ريالات، في توفير خيارات عدة لتنقل سكان وزوار حاضرة الدمام ومحافظة القطيف، كما ستساعد في تسهيل حركة التنقل داخل المناطق المركزية المزدحمة ونقاط الجذب، وستحد من مدى الانبعاثات الكربونية جراء الاستخدام المتكرر لمركبات الأفراد، واستهلاك الطاقة، مما ينعكس بدوره في خفض وتقليل الازدحام المروري.

مشروع النقل العام بالحافلات

