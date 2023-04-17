شكرا لقرائتكم خبر أساور ذكية للمعتمرين والزوار الأطفال بالمسجد الحرام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وزعت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة في إدارة «خدمة الزائر الصغير» أساور معصم اليد الذكية للأطفال المعتمرين وزائري بيت الله الحرام التي تحتوي على معلومات متكاملة عن ذوي الطفل، وذلك ضمن برنامج «أطفالكم معنا بأمان».

وأوضح مدير إدارة خدمة الزائر الصغير فهد الحتيرشي أن الأساور توزع على المداخل الرئيسية للمسجد الحرام لحمايتهم من الضياع أثناء الازدحام، مشيرا إلى أن ذلك يأتي تحت شعار «من الوصول إلى الحصول» لخدمة ضيوف الرحمن وتوفير كل السبل في إثراء تجربة ضيف الرحمن من خلال الخدمات المقدمة لهم ومواكبة التقنية والذكاء الاصطناعي في تقديم تلك الخدمات.

خطط ميدانية

من جهة أخرى تشرف الرئاسة ممثلة بوكالة الخدمات الاجتماعية والتطوعية والإنسانية على تنسيق الأعمال التطوعية بالمسجد الحرام لنحو 7000 متطوع يعملون وفق خطط ميدانية تضمن تقديم أرقى الخدمات للزائرين والمعتمرين خلال موسم رمضان المبارك.

وأوضح رئيس برنامج «شباب مكة بخدمتك» التابع لمشروع تعظيم البلد الحرام صالح النجدي، أن البرنامج يقدم بالشراكة مع الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي برامج متنوعة عدة لخدمة قاصدي بيت الله الحرام، تتمثل في دفع العربات اليدوية للأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن وأصحاب الحاجة مجانا طوال العام وعلى مدار 24 ساعة، وتنظيم مصليات الرجال والنساء داخل وخارج المسجد الحرام، وتنظيم الممرات والمشايات في الدور الأرضي والدور الأول خلال العشر الأواخر من رمضان.

برنامج شباب مكة في خدمتك

