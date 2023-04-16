

الرياض 26 رمضان 1444 هـ الموافق 17 أبريل 2023 م واس

حققت حملة "اكتتاب جود الإسكان الخيري"، رقمًا قياسيًا في غينيس للأرقام القياسية كأكبر مستهدف متحقق لحملة خيرية إلكترونية في شهر واحد على مستوى العالم، حيث استهدفت الحملة في انطلاقتها تأمين المساكن للأسر شديدة الحاجة طيلة أيام شهر رمضان المبارك لتستمر حتى آخر أيام شهر رمضان المبارك.

وحظيت الحملة بتدشين من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- في اليوم الأول من شهر رمضان لهذا العام بحضور عدد من أصحاب السمو والمعالي وقيادات الجهات الشريكة لتُعلن انطلاق أول اكتتاب خيري في قطاع الإسكان على مستوى العالم، والذي يهدف إلى حشد العطاءات الخيرية من ذوي الجود أفرادًا ومؤسسات؛ لدعم الأسر الأشد احتياجًا للمسكن.

وانطلقت حملة اكتتاب جود الإسكان الخيري بشعار "سهمك أخضر مدى الحياة" حيث حاكت في أسلوبها طرح أسهم الشركات في سوق الأسهم، والتي من خلاله قدمت مفهوم "السهم الرابح" بأرباح غير مادية وإنما أرباح خيرية اجتماعية تُسهم في إسكان أكثر من 3,500 أسرة شديدة الحاجة من خلال مشاركة المجتمع.

وتُعد منصة جود الإسكان إحدى مبادرات مؤسسة الإسكان التنموي الأهلية الهادفة إلى إشراك أفراد المجتمع في برامج التنمية المجتمعية، وتحقيق التكافل الاجتماعي في مجال الإسكان الخيري، وفق آلية مُحَوْكمة تضمن إيصال العطاء الخيري إلى مستحقيه.

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كانت هذه تفاصيل خبر اجتماعي / حملة "اكتتاب جود" تدخل موسوعة " غينيس" كأكبر حملة خيرية إلكترونية تُحقق مستهدفها خلال شهر واحد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.