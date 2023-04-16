السعودية اليوم / رئيس جمهورية القمُر المتحدة يزور المسجد النبوي



المدينة المنورة 25 رمضان 1444 هـ الموافق 16 أبريل 2023 م واس

زار فخامة الرئيس عثمان غزالي رئيس جمهورية القمُر المتحدة اليوم، المسجد النبوي الشريف، حيث أدى الصلاة فيه، وتشرَّف بالسلام على الرسول - صلى الله عليه وسلم - وصاحبيه رضوان الله عليهما.

وكان في استقبال فخامته لدى وصوله المسجد النبوي مساعد الرئيس العام لشؤون المسجد النبوي الدكتور محمد بن أحمد الخضيري، وعدد من المسؤولين.

// انتهى //

23:17ت م

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.