السعودية اليوم / وزارة الشؤون الإسلامية تواصل تنفيذ برنامج خادم الحرمين الشريفين لتفطير الصائمين في قرية "غات" بالسنغال



داكار 25 رمضان 1444 هـ الموافق 16 أبريل 2023 م واس

تواصل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بالملحق الديني بسفارة خادم الحرمين الشريفين بجمهورية السنغال تنفيذ برنامج خادم الحرمين الشريفين لتفطير الصائمين، بتوزيعها أكثر من 5000 وجبة غذائية لسكان قرية "غات" بمحافظة بامباي على بعد 180 كلم من العاصمة السنغالية داكار، وموقع الإفطار في ساحة الجامع الكبير لقرية "غات" بمحافظة بامباي.

وقد حضر الإفطار ما لا يقل عن خمسة آلاف صائم وصائمة من الكبار وصغار السن من سكان المنطقة وطلاب العلم والارامل، وأعضاء هيئة التدريس في مدارس القرية وغيرهم.

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23:14ت م

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