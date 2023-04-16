158 جامعا ومسجدا لصلاة العيد بنجران

وأوضح المدير العام لفرع الوزارة بنجران الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن سعد العصيمي أنه تم الانتهاء من تجهيز المصليات والجوامع بمنطقة نجران ومحافظاتها؛ لأداء صلاة العيد، وتم التأكد من نظافة المصليات وملحقاتها، وتوجيه المراقبين والمراقبات لمتابعة سير العمل، وكذلك توجيه الأئمة والخطباء بالالتزام بموعد صلاة العيد والذي سيكون بعد الشروق بربع ساعة.
ونوه العصيمي بحرص الفرع على جاهزية هذه الجوامع تنفيذًا لتوجيهات وزير الشؤون الإسلامية الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، وسعيًا من الفرع على تجنب التزاحم وأداء الصلاة وسط أجواء إيمانية.
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