158 جامعا ومسجدا لصلاة العيد بنجران

هيأ فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والارشاد بنجران 158 مصلى وجامعًا لأداء صلاة عيد الفطر المبارك، شملت 86 مصلى وجامعًا بمدينة نجران و32 مصلى وجامعًا بشرورة و 18 مصلى وجامعًا بيدمة و10 جوامع ومصليات بثار و5 بحبونا و4 بخباش و3 ببدر الجنوب.

وأوضح المدير العام لفرع الوزارة بنجران الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن سعد العصيمي أنه تم الانتهاء من تجهيز المصليات والجوامع بمنطقة نجران ومحافظاتها؛ لأداء صلاة العيد، وتم التأكد من نظافة المصليات وملحقاتها، وتوجيه المراقبين والمراقبات لمتابعة سير العمل، وكذلك توجيه الأئمة والخطباء بالالتزام بموعد صلاة العيد والذي سيكون بعد الشروق بربع ساعة.

ونوه العصيمي بحرص الفرع على جاهزية هذه الجوامع تنفيذًا لتوجيهات وزير الشؤون الإسلامية الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، وسعيًا من الفرع على تجنب التزاحم وأداء الصلاة وسط أجواء إيمانية.