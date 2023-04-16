اخبار السعوديه

إعادة طفلة لذويها بعد نسيانها على طريق سفر

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158 جامعا ومسجدا لصلاة العيد بنجران

هيأ فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والارشاد بنجران 158 مصلى وجامعًا لأداء صلاة عيد الفطر المبارك، شملت 86 مصلى وجامعًا بمدينة...

87515e514d.jpgنجران: دوت الخليج
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حيّ العيد.. مهرجان للاحتفاء بمظاهر الفرح بالأعياد بالرياض

تستعد وزارة الثقافة لتنظيم مهرجان "حيّ العيد - من الفايزين من العايدين -" بدعمٍ من برنامج جودة الحياة "أحد برامج تحقيق رؤية ...

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الموارد البشرية تستكمل دورها في العمل التطوعي لخدمة ضيوف الرحمن 

استكملت وزارة الموارد البشرية في خدمة ضيوف الرحمن دورها في العمل التطوعي لخدمة ضيوف الرحمن؛ في الحرمين الشريفين خلال شهر رمضان...

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icon-clock.png25 رمضان 1444 هـ

الأرصاد: توقعات بأمطار متوسطة إلى غزيرة على 7 مناطق اليوم الأحد

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - استمرار هطول الأمطار الرعدية متوسطة إلى غزيرة...

icon-byline.png الرياض : دوت الخليج
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1.5 مليون مصل ومعتمر بالمسجد الحرام ليلة 25 من شهر رمضان

أوضحت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، أن عدد المُصلين والمُعتمرين في المسجد الحرام بلغ ليلة الخامس والعشرين من...

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ضمن مبادرة أجاويد، التي أطلقها أمير منطقة عسير، الأمير تركي بن طلال خلال شهر رمضان المبارك، شهد مركز الفرعين عددا من الفعاليات،...

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7 جهات تنتقل للحرم مجانا

أعفت الجهات المسؤولة عن النقل العام للحافلات المؤدية للحرم المكي عدد من الجهات الحكومية والخدمية والتطوعية من دفع الرسوم المالية،...

icon-byline.pngمكة المكرمة: أحمد الجهني
icon-clock.png25 رمضان 1444 هـ

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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