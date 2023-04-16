إعادة طفلة لذويها بعد نسيانها على طريق سفر

158 جامعا ومسجدا لصلاة العيد بنجران هيأ فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والارشاد بنجران 158 مصلى وجامعًا لأداء صلاة عيد الفطر المبارك، شملت 86 مصلى وجامعًا بمدينة... نجران: دوت الخليج نجران: دوت الخليج 25 رمضان 1444 هـ 25 رمضان 1444 هـ حيّ العيد.. مهرجان للاحتفاء بمظاهر الفرح بالأعياد بالرياض تستعد وزارة الثقافة لتنظيم مهرجان "حيّ العيد - من الفايزين من العايدين -" بدعمٍ من برنامج جودة الحياة "أحد برامج تحقيق رؤية السعودية... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 25 رمضان 1444 هـ 25 رمضان 1444 هـ الموارد البشرية تستكمل دورها في العمل التطوعي لخدمة ضيوف الرحمن استكملت وزارة الموارد البشرية في خدمة ضيوف الرحمن دورها في العمل التطوعي لخدمة ضيوف الرحمن؛ في الحرمين الشريفين خلال شهر رمضان... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 25 رمضان 1444 هـ 25 رمضان 1444 هـ الأرصاد: توقعات بأمطار متوسطة إلى غزيرة على 7 مناطق اليوم الأحد توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - استمرار هطول الأمطار الرعدية متوسطة إلى غزيرة... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 25 رمضان 1444 هـ 25 رمضان 1444 هـ 1.5 مليون مصل ومعتمر بالمسجد الحرام ليلة 25 من شهر رمضان أوضحت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، أن عدد المُصلين والمُعتمرين في المسجد الحرام بلغ ليلة الخامس والعشرين من... مكة المكرمة :دوت الخليج مكة المكرمة :دوت الخليج 25 رمضان 1444 هـ 25 رمضان 1444 هـ فعالية ثقافية وأمسية شعرية بمركز الفرعين ضمن مبادرة أجاويد، التي أطلقها أمير منطقة عسير، الأمير تركي بن طلال خلال شهر رمضان المبارك، شهد مركز الفرعين عددا من الفعاليات،... أبها: مسعود آل معيض أبها: مسعود آل معيض 25 رمضان 1444 هـ 25 رمضان 1444 هـ 7 جهات تنتقل للحرم مجانا أعفت الجهات المسؤولة عن النقل العام للحافلات المؤدية للحرم المكي عدد من الجهات الحكومية والخدمية والتطوعية من دفع الرسوم المالية،... مكة المكرمة: أحمد الجهني مكة المكرمة: أحمد الجهني 25 رمضان 1444 هـ 25 رمضان 1444 هـ

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