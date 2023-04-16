إعادة طفلة لذويها بعد نسيانها على طريق سفر

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158 جامعا ومسجدا لصلاة العيد بنجران
هيأ فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والارشاد بنجران 158 مصلى وجامعًا لأداء صلاة عيد الفطر المبارك، شملت 86 مصلى وجامعًا بمدينة...
حيّ العيد.. مهرجان للاحتفاء بمظاهر الفرح بالأعياد بالرياض
تستعد وزارة الثقافة لتنظيم مهرجان "حيّ العيد - من الفايزين من العايدين -" بدعمٍ من برنامج جودة الحياة "أحد برامج تحقيق رؤية السعودية...
الموارد البشرية تستكمل دورها في العمل التطوعي لخدمة ضيوف الرحمن
استكملت وزارة الموارد البشرية في خدمة ضيوف الرحمن دورها في العمل التطوعي لخدمة ضيوف الرحمن؛ في الحرمين الشريفين خلال شهر رمضان...
الأرصاد: توقعات بأمطار متوسطة إلى غزيرة على 7 مناطق اليوم الأحد
توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - استمرار هطول الأمطار الرعدية متوسطة إلى غزيرة...
1.5 مليون مصل ومعتمر بالمسجد الحرام ليلة 25 من شهر رمضان
أوضحت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، أن عدد المُصلين والمُعتمرين في المسجد الحرام بلغ ليلة الخامس والعشرين من...
فعالية ثقافية وأمسية شعرية بمركز الفرعين
ضمن مبادرة أجاويد، التي أطلقها أمير منطقة عسير، الأمير تركي بن طلال خلال شهر رمضان المبارك، شهد مركز الفرعين عددا من الفعاليات،...
7 جهات تنتقل للحرم مجانا
أعفت الجهات المسؤولة عن النقل العام للحافلات المؤدية للحرم المكي عدد من الجهات الحكومية والخدمية والتطوعية من دفع الرسوم المالية،...
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