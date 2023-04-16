السعودية اليوم / فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الحدود الشمالية يطلق حملة "وطن بلا تسول"



عرعر 25 رمضان 1444 هـ الموافق 16 أبريل 2023 م واس

أطلق فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الحدود الشمالية حملة لمكافحة التسول بعنوان "وطن بلا تسول"، بالشراكة مع عددٍ من الجهات الأمنية والحكومية والأهلية بالمنطقة.

وتهدف الحملة؛ إلى رفع مستوى الوعي المجتمعي بمخاطر التسول الاجتماعية والاقتصادية، وتوجيه أفراد المجتمع إلى القنوات الرسمية الموثوقة لدفع الصدقات والزكاة.

يذكر أن الوزارة تسعى بالتعاون مع العديد من الجهات ذات العلاقة إلى مكافحة التسول، وتشجيع المجتمع على الإبلاغ عن أي حالات تسول لتحقيق الأمن الاجتماعي والاقتصادي في المملكة.

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22:54ت م

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