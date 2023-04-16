السعودية اليوم / "واس" ترصد من علو شاهق ما ينعم به قاصدي بيت الله الحرام من خدمات متكاملة



مكة المكرمة 25 رمضان 1444 هـ الموافق 16 أبريل 2023 م واس

رصدت كاميرا "واس" من الجو ما ينعم به قاصدي بيت الله الحرام من المصلين والمعتمرين من خدمات متكاملة وهم يؤدون نسكهم بكل راحة واطمئنان خاشعين مطمئنين شعائرهم.

فمن علو شاهق أبرز مصوري "واس" عبر طيران الأمن في رئاسة أمن الدولة تدفق قاصدي بيت الله الحرام بكثافة وهم يتنقلون بين ساحات وأروقة وأدوار المسجد الحرام, والتوسعات الكبيرة والجبارة التي تنفذها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - في المسجد الحرام.

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22:50ت م

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