السعودية اليوم / "شؤون الحرمين" تقدم إهداءات رمضانية في المواقع المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة



مكة المكرمة 25 رمضان 1444 هـ الموافق 16 أبريل 2023 م واس

فعّلت وكالة الخدمات الاجتماعية والتطوعية والإنسانية برئاسة شؤون الحرمين مبادرة "إهداءات رمضانية" لتقديمها لكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة في المواقع المخصصة تحت شعار "من الوصول إلى الحصول".

وأوضح مدير عام الإدارة العامة لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة ماهر بن سعيد السويهري أن المبادرة تستهدف الأشخاص ذوي الإعاقة بالمسجد الحرام ، مبيناً أنه تم توفير كافة الخِدْمات الإنسانية لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة وتوفير إهداءات رمضانية وتوفير كافة التسهيلات اللازمة في المواقع المخصصة، واستقبالهم وتقديم لهم خدمة الإرشاد المكاني، وتقديم الضيافة ووجبات إفطار لهم ضمن حملة الرئاسة " خدمة معتمرينا شرفًا لمنسوبينا " تحت شعار " من الوصول إلى الحصول " لتحقيق خطة الرئاسة التطويرية (2024) في إثراء تجربة ضيف الرحمن المنبثقة من رؤية

// انتهى //

22:35ت م

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مكة المكرمة 25 رمضان 1444 هـ الموافق 16 أبريل 2023 م واسفعّلت وكالة الخدمات الاجتماعية والتطوعية والإنسانية برئاسة شؤون الحرمين مبادرة "إهداءات رمضانية" لتقديمها لكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة في المواقع المخصصة تحت شعار "من الوصول إلى الحصول".وأوضح مدير عام الإدارة العامة لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة ماهر بن سعيد السويهري أن المبادرة تستهدف الأشخاص ذوي الإعاقة بالمسجد الحرام ، مبيناً أنه تم توفير كافة الخِدْمات الإنسانية لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة وتوفير إهداءات رمضانية وتوفير كافة التسهيلات اللازمة في المواقع المخصصة، واستقبالهم وتقديم لهم خدمة الإرشاد المكاني، وتقديم الضيافة ووجبات إفطار لهم ضمن حملة الرئاسة " خدمة معتمرينا شرفًا لمنسوبينا " تحت شعار " من الوصول إلى الحصول " لتحقيق خطة الرئاسة التطويرية (2024) في إثراء تجربة ضيف الرحمن المنبثقة من رؤية السعودية 2030 في خدمة ضيوف الرحمن.// انتهى //22:35ت م0136

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