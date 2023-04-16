

المدينة المنورة 25 رمضان 1444 هـ الموافق 16 أبريل 2023 م واس

كثفت وكالة شؤون المسجد النبوي أعمالها ممثلة في إدارة السقيا من خلال مشروع سبيل زمزم للأفراد والمساجد، حيث يخدم 82 شخصًا في وقت واحد، كما بلغ عددٌ المستفيدين من الخدمة منذ بداية شهر رمضان أكثر من 26 ألف مستفيد.

وبيّنت الإدارة أن أوقات العمل مستمرة على مدار الساعة، حيث يتم الحجز للأفراد والمساجد عبر البوابة الإلكترونية بعد قراءة الشروط.

ويأتي ذلك سعيًا من وكالة شؤون المسجد النبوي لخدمة المصلين والزائرين، والحرص على تقديم أفضل الخدمات بأعلى معايير الجودة.

// انتهى //

22:29ت م

0134





تابعوا أخبار السعودية و دول الخليج من حال الخليج عبر جوجل نيوز

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / أكثر من 26 ألف مستفيد من مشروع سبيل زمزم منذ بداية شهر رمضان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.