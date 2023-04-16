السعودية اليوم / جامعة الملك خالد تحقق المركز الثاني في جودة البيانات الوظيفية للعام 2022



أبها 25 رمضان 1444 هـ الموافق 16 أبريل 2023 م واس

حصدت جامعة الملك خالد المركز الثاني بين الجامعات

وأكد عميد الموارد البشرية المكلّف بالجامعة الدكتور محمد بن علي القرني أهمية جودة البيانات الوظيفية كونها عنصرًا أساسًا في مجال الموارد البشرية وما يترتب على ذلك من حوكمة وكفاءة في الأعمال وجودة في عمليات التطوير والتخطيط وصناعة القرار.

يذكر أن مؤشر جودة البيانات الوظيفية يقيس نسبة الربط الإلكتروني للجهة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وتوفير البيانات الوظيفية والالتزام بتحديث بيانات الموظفين القديمة والحالية وتوثيق عمليات الموارد البشرية المتعلقة بالمجموعات الوظيفية ومراجعة الميزانية المتعلقة بالكوادر الوظيفية واعتمادها.

// انتهى //

22:07ت م

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أبها 25 رمضان 1444 هـ الموافق 16 أبريل 2023 م واسحصدت جامعة الملك خالد المركز الثاني بين الجامعات السعودية في جودة البيانات الوظيفية للعام 2022، فيما حلّت في المركز الخامس ضمن مجموعة التعليم والتدريب التي تضم 46 جهةً من خلال تحقيق 384.94 من أصل 400 نقطة، وذلك في التقرير السنوي لقياس مؤشر جودة البيانات الوظيفية الذي أعلنته وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.وأكد عميد الموارد البشرية المكلّف بالجامعة الدكتور محمد بن علي القرني أهمية جودة البيانات الوظيفية كونها عنصرًا أساسًا في مجال الموارد البشرية وما يترتب على ذلك من حوكمة وكفاءة في الأعمال وجودة في عمليات التطوير والتخطيط وصناعة القرار.يذكر أن مؤشر جودة البيانات الوظيفية يقيس نسبة الربط الإلكتروني للجهة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وتوفير البيانات الوظيفية والالتزام بتحديث بيانات الموظفين القديمة والحالية وتوثيق عمليات الموارد البشرية المتعلقة بالمجموعات الوظيفية ومراجعة الميزانية المتعلقة بالكوادر الوظيفية واعتمادها.// انتهى //22:07ت م0133

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