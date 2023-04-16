السعودية اليوم / جامعة الملك خالد تختتم برامجها الرمضانية بالمجاردة



أبها 25 رمضان 1444 هـ الموافق 16 أبريل 2023 م واس

اختتمت جامعة الملك خالد ممثلة في كلية العلوم والآداب بالمجاردة, برامجها ومبادراتها المتنوعة التي جرى تنفيذها خلال شهر رمضان، المتمثلة في 9 برامج ضمن مبادرة "أجاويد".

وأوضحت عميدة كلية العلوم والآداب بالمجاردة الدكتورة مها الشهري, أن البرامج والمبادرات التي قدمتها الكلية خلال شهر رمضان، تمثلت في مبادرات "رمضانك روحانية وترجمة"، و "مكتبتي العامرة"، و "فليتنافس المتنافسون"، و "إنعاش صفحات الكتاب"، و "مبرمجات بلا حدود"، و"مهارات سوق العمل"، و "أساسيات الديكور"، و"عطاء وابتسامة"، و "تطوير الذات".

وبينت أن هذه المبادرات هدفت للأسهام في خدمة المجتمع وربط أفراده والخريجين والطالبات وأعضاء هيئة التدريس بمنظومة تعليمية خدمية ومجتمعية واحدة تحقق تطلعات ورغبات المشاركين وتسهم في تحقيق مستهدفات رؤية

// انتهى //

22:00ت م

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أبها 25 رمضان 1444 هـ الموافق 16 أبريل 2023 م واساختتمت جامعة الملك خالد ممثلة في كلية العلوم والآداب بالمجاردة, برامجها ومبادراتها المتنوعة التي جرى تنفيذها خلال شهر رمضان، المتمثلة في 9 برامج ضمن مبادرة "أجاويد".وأوضحت عميدة كلية العلوم والآداب بالمجاردة الدكتورة مها الشهري, أن البرامج والمبادرات التي قدمتها الكلية خلال شهر رمضان، تمثلت في مبادرات "رمضانك روحانية وترجمة"، و "مكتبتي العامرة"، و "فليتنافس المتنافسون"، و "إنعاش صفحات الكتاب"، و "مبرمجات بلا حدود"، و"مهارات سوق العمل"، و "أساسيات الديكور"، و"عطاء وابتسامة"، و "تطوير الذات".وبينت أن هذه المبادرات هدفت للأسهام في خدمة المجتمع وربط أفراده والخريجين والطالبات وأعضاء هيئة التدريس بمنظومة تعليمية خدمية ومجتمعية واحدة تحقق تطلعات ورغبات المشاركين وتسهم في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 في بناء كوادر وطنية قادرة على تحقيق النمو والتقدم المستدام.// انتهى //22:00ت م0131

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.