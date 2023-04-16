

أبها 25 رمضان 1444 هـ الموافق 16 أبريل 2023 م واس

أنهت أمانة منطقة عسير وبلدياتها التابعة استعداداتها لعطلة عيد الفطر من خلال تهيئة المتنزهات والحدائق والميادين وذلك لاستقبال الزوار خلال عيد الفطر المبارك، إضافةً إلى تنظيم عددٍ من الفعاليات المصاحبة.

وأوضح المتحدث الرسمي لأمانة عسير ماجد الشهري أنه جرى تهيئة أكثر من ٤٠٠ حديقة ومتنزه في أنحاء منطقة عسير، مضيفاً أن هناك خطة شاملة تضمنت أعمال الصيانة والتهيئة والتطهير والتعقيم للمرافق العامة لاستقبال الزوار خلال عطلة عيد الفطر, إضافة إلى التأكد من توافر متطلبات السلامة في ألعاب الأطفال.

وأشار الشهري إلى أنه جرى تخصيص عدة فرق ميدانية للعمل طيلة أيام عيد الفطر، تشمل النظافة العامة وتطهير حاويات النفايات و تعقيم المتنزهات والمواقع العامة وتهيئتها لتقديم أفضل الخدمات للمستفيدين.

// انتهى //

21:53ت م

0129





تابعوا أخبار السعودية و دول الخليج من حال الخليج عبر جوجل نيوز

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / أمانة عسير وبلدياتها تنهي استعداداتها لتهيئة 400 حديقة ومتنزه لاستقبال الزوار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.