السعودية اليوم / مكافحة المخدرات بالتعاون مع حرس الحدود تقبض على شخصين بحوزتهما مادة الحشيش المخدر



نجران 25 رمضان 1444 هـ الموافق 16 أبريل 2023 م واس

قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية ومواطن بمنطقة نجران، بالتعاون مع المديرية العامة لحرس الحدود، بحوزتهما (109.4) كيلوجراماً من مادة الحشيش المخدر ومبلغ مالي، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة.

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21:45ت م

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