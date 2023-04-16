سياسي / أمير دولة قطر يلتقي وزير المناجم والطاقة الناميبي



الدوحة 25 رمضان 1444 هـ الموافق 16 أبريل 2023 م واس

التقى صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر اليوم، وزير المناجم والطاقة في جمهورية ناميبيا توم الويندو، بمناسبة زيارته لقطر.

وجرى خلال اللقاء استعراض مجالات التعاون بين البلدين، لا سيما في الاستثمار والطاقة، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات محل الاهتمام المشترك.

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21:25ت م

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