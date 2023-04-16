السعودية اليوم / أمطار غزيرة على منطقة نجران



نجران 25 رمضان 1444 هـ الموافق 16 أبريل 2023 م واس

هطلت على منطقة نجران مساء اليوم أمطار غزيرة، شملت مدينة نجران، وأنحاء متفرقة من محافظات ومراكز المنطقة.

جعلها الله سقيا خير وبركة، وعمّ بنفعها أرجاء البلاد.

// انتهى //

21:01ت م

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.