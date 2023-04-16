السعودية اليوم / "الأرصاد" ينبّه من أمطار غزيرة على منطقة الرياض



الرياض 25 رمضان 1444 هـ الموافق 16 أبريل 2023 م واس

أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم، تنبيهاً متقدماً بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة مع أتربةٍ مثارة، مصحوبةً بنشاط في الرياح السطحية وتساقط البرد وسيول، مع شبه انعدام في الرؤية على منطقة الرياض، وتشمل محافظات الأفلاج، والسليل، ووادي الدواسر.

وبيّن أن الحالة مستمرة -بمشيئة الله تعالى- حتى الثانية صباحاً من يوم غدٍ الاثنين.

// انتهى //

20:09ت م

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