الموارد البشرية تستكمل دورها في العمل التطوعي لخدمة ضيوف الرحمن 

استكملت وزارة الموارد البشرية في خدمة ضيوف الرحمن دورها في العمل التطوعي لخدمة ضيوف الرحمن؛ في الحرمين الشريفين خلال شهر رمضان المبارك، بمشاركة أكثر من 3 آلاف متطوع ومتطوعة، في مجالات متعددة تنوعت بين الصحي، التنظيمي، الخدمي، الترجمة وغيرها من المجالات.

وفي ذات السياق، شارك وكيل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لتنمية المجتمع أحمد بن صالح الماجد، ومدير عام الإدارة العامة للعمل التطوعي مشاعل آل مبارك المتطوعين والمتطوعات في تنفيذ الأعمال التطوعية المقدمة لضيوف الرحمن في الحرم المكي الشريف، وذلك خلال توزيع الوجبات ومساعدة كبار السن والترجمة وغيرها؛ حيث تم الوقوف على الاعمال التطوعية لخدمة ضيوف الرحمن بالمسجد الحرام في شهر رمضان المبارك

وتم من خلال الوزارة مقابلة المتطوعين والمتطوعات والجهات المشاركة في الاعمال التطوعية لخدمة ضيوف الرحمن؛ مثمنة الجهود المبذولة من المشاركين؛ ومبادرتهم وإقدامهم على العمل التطوعي في خدمة ضيوف الرحمن.

الجدير بالذكر أن عدد المتطوعين داخل الحرم المكي والساحات الخارجية قد تجاوز اكثر من 3000 متطوع ومتطوعة، فيما شاركت أكثر من 25 جهة في الأعمال التطوعية، وتجاوزت الساعات التطوعية اكثر من 160 ألف ساعة تطوعية.