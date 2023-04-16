السعودية اليوم / الهاتف المجاني للتوعية الإسلامية يستقبل أكثر من (35.000) مكالمة حتى 23 رمضان



مكة المكرمة ٢٥ رمضان ١٤٤٤هـ الموافق ١٦ أبريل ٢٠٢٣م واس

استقبلت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بالأمانة العامة للتوعية الإسلامية في الحج والعمرة والزيارة 35.000 مكالمة عبر الهاتف المجاني منذ بداية شهر رمضان المبارك حتى الثالث والعشرين منه للرد على السائلين من ضيوف الرحمن الذين قدموا لأداء مناسك العمرة خلال شهر رمضان المبارك, ويأتي ذلك في إطار الجهود المتواصلة التي تقدمها الوزارة المنبثقة من رسالة المملكة السامية في نشر الوسطية والاعتدال وتوجيه ضيوف الرحمن وفق المنهج الصحيح الذي جاء به الكتاب والسنة المطهرة تحقيقًا لتطلعات ورؤى القيادة الرشيدة.

ويشارك في إجابة أسئلة المتصلين من خلال الهاتف المجاني ( 8002451000 ) نخبة من دعاة الوزارة حيث تم اختيارهم بدقة وعلى دراية تامة بمناسك العمرة وفق الكتاب والسنة دون تشدد ولا تكلّف مع توفر مترجمين بلغات عالمية، حيث يستقبل الهاتف المجاني المكالمات على مدار الساعة.

وتمت الإجابة على أسئلتهم التي تتعلق بمناسك العمرة وأحكام شهر رمضان والزكاة وغيرها من العبادات والمعاملات حيث قدم الدعاة والمترجمون (3542) ساعة عمل, إضافة إلى ذلك استقبال الهاتف المجاني (63360) مكالمة تم الرد عليها آليًا.

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19:44ت م

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.