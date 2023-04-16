

الطائف 25 رمضان 1444 هـ الموافق 16 أبريل 2023 م واس

نفذت فرق أمانة الطائف الميدانية خطة مكثفة لتهيئة مصليات العيد بتعزيز أعمال النظافة وإزالة الحشائش وأعمال الوقاية الصحية وتحسين المشهد الحضري ومعالجة التشوهات البصرية، وتوزيع حاويات النفايات بمحيط المصليات وإعادة توزيع الحاويات بالقرب من المساجد والجوامع التي سيقام فيها صلاة عيد الفطر المبارك.

وأنجزت الفرق الميدانية مدعومة بالآليات أكثر من 500 مهمة عمل بالمواقع المجاورة للمصليات والجوامع، كما تم تخصيص فرق عمل للمتابعة المستمرة للمواقع ورصد الملاحظات ومعالجتها بشكل فوري استعداداً لاستقبال المصلين في المصليات والجوامع، وكثفت فرق الإصحاح البيئي أعمال في المصليات ومحيطها بؤر الحشرات والقضاء عليها لضمان راحة وسلامة المصلين.

كما دعمت بلديات (شرق وغرب وشمال وجنوب الطائف والهدا والشفا والسيل الكبير والسيل الصغير) أعمال الرقابة البلدية على المرافق التي ستعمل عقب الصلاة وخلال أيام العيد والتأكد من جودة الخدمات المقدمة بها ووجود التراخيص النظامية والشهادات الصحية للعاملين بها ومراقبة تواريخ الإنتاج والانتهاء للمواد المستخدمة والمعروضة وسلامة بيئة وأدوات التحضير بهدف تعزيز كفاءة الأغذية وسلامتها.

// انتهى //

19:14ت م

0106





تابعوا أخبار السعودية و دول الخليج من حال الخليج عبر جوجل نيوز

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / أمانة الطائف تكثف أعمالها لتهيئة مصليات عيد الفطر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.