السعودية اليوم / زوار المسجد النبوي قبيل الإفطار.. في مشهد روحاني يرفعون الأيادي تضرعًا وطلبًا للرحمة والمغفرة



المدينة المنورة 25 رمضان 1444 هـ الموافق 16 أبريل 2023 م واس

قبيل الإفطار يتجه الصائمون إلى الخالق عز وجل رافعي أكفهم مبتهلين بالدعاء والتضرع إليه سبحانه طلباً للمغفرة والرحمة وما عند الله تعالى من فضل عظيم.

وفي أجواء روحانية مفعمة بالإيمان, رصدت عدسة وكالة الأنباء

// انتهى //

19:08ت م

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المدينة المنورة 25 رمضان 1444 هـ الموافق 16 أبريل 2023 م واسقبيل الإفطار يتجه الصائمون إلى الخالق عز وجل رافعي أكفهم مبتهلين بالدعاء والتضرع إليه سبحانه طلباً للمغفرة والرحمة وما عند الله تعالى من فضل عظيم.وفي أجواء روحانية مفعمة بالإيمان, رصدت عدسة وكالة الأنباء السعودية هذه اللحظات الروحانية التي يعيشها زوار مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وسط ما ينعمون به من راحة واطمئنان في ظل منظومة متكاملة من الخدمات.// انتهى //19:08ت م0102

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