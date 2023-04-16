السعودية اليوم / الأفواج الأمنية بمنطقة عسير تقبض على 4 مخالفين لنظام أمن الحدود بحوزتهما نبات القات المخدر



أبها 25 رمضان 1444 هـ الموافق 16 أبريل 2023 م واس

قبضت دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة عسير على 4 مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية بحوزتهم 110 كيلو جرامات من نبات القات المخدر بمحافظة سراة عبيدة، وتم إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم لجهة الاختصاص.

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19:07ت م

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