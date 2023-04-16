السعودية اليوم / تهيئة وتجهيز 158 جامعاً ومصلى بمنطقة نجران لإقامة صلاة عيد الفطر المبارك



نجران 25 رمضان 1444 هـ الموافق 16 أبريل 2023 م واس

هيأ فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة نجران 158 جامعاً ومصلى لأداء صلاة عيد الفطر المبارك.

وأوضح مدير الفرع الدكتور عبدالرحمن العصيمي أنه تم الانتهاء من تجهيز الجوامع والمصليات بمنطقة نجران ومحافظاتها، لأداء صلاة العيد، حيث تم التأكد من نظافة المصليات وملحقاتها، وتم توجيه المراقبين والمراقبات لمتابعة سير العمل، وكذلك توجيه الأئمة والخطباء بالالتزام بموعد صلاة العيد، والذي سيكون بعد الشروق بربع ساعة.

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17:44ت م

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