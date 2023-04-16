اجتماعي / مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 345 حقيبة إيوائية في منطقة بيشمبر فور بجمهورية بنجلاديش



دكا 25 رمضان 1444 هـ الموافق 16 أبريل 2023 م واس

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 345 حقيبة إيوائية للمتضررين من الفيضانات في منطقة بيشمبر فور بجمهورية بنغلاديش، استفاد منها 1.923 فردًا.

ويأتي ذلك ضمن المشاريع الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة للدول المحتاجة حول العالم.

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17:38ت م

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