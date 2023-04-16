السعودية اليوم / أمانة حائل تضبط عدداً من المحلات تتداول بيع المواد الغذائية بطريقة غير صحية



حائل 25 رمضان 1444 هـ الموافق 16 أبريل 2023 م واس

ضبطت الفرق الرقابية الميدانية بأمانة منطقة حائل ممثلة في بلدية الشمال محلات للبيع بالجملة للدواجن واللحوم والمواد الغذائية والتي يتم تخزين اللحوم فيها بطرق غير صحية، استعداداً لتعبئتها وبيعها، كما تم ضبط عدد من الدواجن تظهر عليها علامات التلف والفساد ومجهولة المصدر ، وذلك خلال حملة رقابية شاملة خلال شهر رمضان المبارك لأماكن ومواقع البيع والتي يتم استغلالها لتخزين وتجفيف المواد الغذائية في بيئة تفتقر لأدنى مقومات النظافة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي مع وجود تراكمات من المخلفات بشكل كبير، وتم مصادرة وإتلاف جميع المضبوطات.

وتأتي هذه الحملة ضمن جهود الأمانة لخصصة أعمال الرقابة على المنشآت التجارية لتحقيق مستهدف خصصة القطاع الحكومي والشراكة مع القطاع الخاص لرفع معدل الامتثال لدى المنشآت التجارية لتحسين جودة الحياة ، التي تم تدشين مشروع تحسين الرقابة بالتعاقد مع شركة TUV التي تنهج منهج رفع الوعي ونقل المعرفة بالاشتراطات البلدية لأصحاب المنشآت التجارية تجنباً لإيقاع المخالفات أو العقوبات عليها حيث من خلال 30 مراقباً ومراقبة من ذوي الاختصاص والمؤهلين تاهيلاً عالياً للرقابة ونقل المعرفة مع استخدامهم لوسائل التقنية الحديثة للرقابة وتنفيذ المهام المنطة بهم.

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17:37ت م

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.