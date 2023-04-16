

الباحة 25 رمضان 1444 هـ الموافق 16 أبريل 2023 م واس

أكملت أمانة منطقة الباحة والبلديات التابعة لها بالمنطقة استعداداتها لاستقبال الزائرين والمتنزهين من داخل المنطقة وخارجها خلال إجازة عيد الفطر المبارك، من خلال تهيئة وتجهيز الحدائق والمتنزهات والمواقع السياحية والساحات البلدية وأماكن الفعاليات والمسطحات الخضراء، وتحسين وتجميل المداخل وتركيب عقود الزينة والإضاءات الجمالية ولوحات التهاني والتبريكات.

ووضعت الأمانة خططًا تنفيذية متكاملة لعمليات النظافة ورفع المخلفات ورش المبيدات والإصحاح البيئي وتكليف مراقبين مختصين لمتابعة المنشآت الغذائية والمطاعم والمطابخ والبوفيهات والمحال ومحال الحلويات والحلاقة وتطبيق لائحة الغرامات والجزاءات على المخالفين.

ووجه أمين منطقة الباحة الدكتور علي السواط جميع الوكالات والإدارات والبلديات التابعة والمرتبطة بالوقوف ميدانيًا على تجهيزات الحدائق والمتنزهات، بالقيام بالدور المناط بها وتكثيف ومضاعفة الجهود المبذولة، مع ضرورة الاستمرار في تكثيف الرقابة الميدانية الدائمة والمفاجئة على المنشآت الغذائية والتأكد من صلاحية الأطعمة والمنتجات الغذائية، ومدى توفر الشهادات الصحية والنظافة الشخصية، إضافة إلى تكثيف الرقابة على المطاعم والمطابخ، من أجل خدمة وراحة المواطنين والمقيمين وزوار المنطقة.

وأكد حرص الأمانة والبلديات التابعة لها على تطبيق الأنظمة والتعليمات والتحقق من تطبيق الاشتراطات والمعايير الصحية اللازمة، كما تواصل مختلف الإدارات التابعة للأمانة ذات العلاقة بالأعمال الميدانية عملها خلال الإجازة لتوفير كافة الإمكانيات والتأكد من نظافة الحدائق العامة والمرافق والتأكد من سير العمل ومعالجة أي ملاحظة أو شكوى في نفس الوقت.

ودعا إلى تعاون الجميع مع الأمانة والبلديات للإبلاغ عن أي ملاحظات أو مخالفات صحية يجدونها في المطاعم أو المحلات على الرقم 940.

// انتهى //

16:38ت م

0072





تابعوا أخبار السعودية و دول الخليج من حال الخليج عبر جوجل نيوز

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / أمانة الباحة تنهي استعدادها لعيد الفطر المبارك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.