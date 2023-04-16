السعودية اليوم / مواقف المسجد النبوي.. تصميم هندسي بديع لتسهيل وصول الزوار



المدينة المنورة 25 رمضان 1444 هـ الموافق 16 أبريل 2023 م واس

بأشكال هندسية مميزة بديعة تناسب المكان، وبطابقين تحت ساحات المسجد النبوي، صُممت مواقف المسجد النبوي والمرافق الموصلة إليه بشـبكة عملاقـة من المداخل والمخارج والطرق الموصلة في الاتجاهين، وبنية تحتية عظيمة ومن وظائفها التسهيل على زوار المسجد النبوي وصولهم إليه.

وتقدر مساحة المواقف الإجمالية بـ ۱۹۹.۰۰۰ متر مربع مجهزة بأنظمة أمنية متطورة للمراقبة والحفاظ على الممتلكات من خلال ٦٧٩ كاميرا حديثة ووجود الحراسات الأمنية، إضافة إلى أنظمة وأدوات السلامة، حيث يوجد أكثر من ٨٠٠ طفاية حريق و ۱۹۰ خرطوم إطفاء وقرابة ٢٣ ألف ساتر إطفاء مضاد للحريق.

وتقع وحدات المواقف في جميع الجهات الغربية والجنوبية والشمالية والشرقية من المسجد النبوي، وتؤدي الطرق بداخلها للخروج والدخول من خلال 5 مداخل ومخارج فمن الجهة الشمالية مدخل ومخرج أبي بكر الصديق رضي الله عنه، ومن الجهة الغربية مدخل ومخرج عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ومن الجهة الجنوبية مدخل ومخرج قباء، ومن الجهة الشرقية مدخل ومخرج طريق الأمير عبد المحسن ومدخل ومخرج طريق الملك عبدالعزيز رحمه الله.

وتضم مواقف المسجد النبوي داخلها ٢٤ وحدة للوقوف ۸ منها مخصصة للمشتركين و ١٦ وحدة للدفع الفوري تتسع كل وحدة لقرابة ١٨٤ سيارة, بالإضافة لتخصيص مواقف لذوي الاحتياجات الخاصة، وتحتوي المواقف على ١١٢ سلما كهربائيا للصعود لساحات المسجد النبوي، و١٢ مصعدا.

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16:37ت م

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.