السعودية اليوم / الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تبدأ تنفيذ خططها لإجازة العيد



الرياض 25 رمضان 1444 هـ الموافق 16 أبريل 2023 م واس

بدأت الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بتفعيل خططها الميدانية والتوعوية ضمن أعمالها لإجازة عيد الفطر المبارك.

وتعتمد خطط عمل الرئاسة العامة على جانبين ميداني وتوعوي تنفذ من خلال جميع فروعها بمناطق المملكة. وتشمل تغطية العمل في الميادين العامة التي تشهد كثافة كبيرة من الزوار، كالأسواق والمجمعات التجارية، والمتنزهات والحدائق العامة وميادين احتفالات العيد وغيرها.

كما تتضمن خطط الرئاسة العامة , التوعية عبر وسائل التواصل الحديثة، من شاشات إلكترونية وأجهزة العرض المرئية.

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15:22ت م

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.