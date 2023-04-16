السعودية اليوم / سلطان بروناي دار السلام يغادر جدة



جدة 25 رمضان 1444 هـ الموافق 16 أبريل 2023 م واس

غادر جلالة السلطان حاج حسن البلقيه سلطان بروناي دار السلام، جدة اليوم.

وكان في وداع جلالته في مطار الملك عبدالعزيز الدولي صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبد العزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، ومعالي وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي" الوزير المرافق"، ومعالي أمين محافظة جدة الأستاذ صالح بن علي التركي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى سلطنة بروناي دار السلام عماد بن عبد العزيز المهنا، ومدير شرطة محافظة جدة اللواء سليمان بن عمر الطويرب، ومدير عام المراسم الملكية بمنطقة مكة المكرمة أحمد بن ظافر.

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