السعودية اليوم / قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل سبعة فلسطينيين في الضفة الغربية



القدس المحتلة 25 رمضان 1444 هـ الموافق 16 أبريل 2023 م واس

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية سبعة فلسطينيين في الضفة الغربية.

وأفاد نادي الأسير الفلسطيني أن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة القديمة في القدس، واعتقلت خمسة فلسطينيين، وسط انتشار مكثف لتلك القوات في أحياء البلدة القديمة.

وفي مدينة الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال فلسطينيين من بلدة يطا جنوب المدينة. وأفاد رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في الخليل أن مجموعة من المستوطنين هاجموا اليوم المزارعين الفلسطينيين وممتلكاتهم شرق بلدة يطا، وذلك في إطار اعتداءات المستوطنين المستمرة على الفلسطينيين.

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