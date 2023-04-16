اكتشاف أول نقشين بالخط الداداني في القصيم

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - في كشف يعكس العمق التاريخي والحضاري للمملكة، أعلنت هيئة التراث أمس توثيق أول نقشين في منطقة القصيم وسط المملكة كتبا بالخط الداداني، بعد أعمال المسح الأثري التي شهدتها المنطقة، وسعت الهيئة خلالها للوصول إلى المزيد من الاكتشافات الأثرية والحضارات التي تعاقبت عليها على مدى قرون طويلة، حيث خرجت الهيئة بخطة للمسح الأثري في منطقة القصيم للموسمين الرابع والخامس لعام 2023 - 2024م.

ويبرز النقشان أهمية منطقة وسط الجزيرة العربية كممر للقوافل التجارية، كما يشير اكتشافها إلى الطريق الواصل بين مملكتي دادان ولحيان في شمال غرب الجزيرة العربية، ومملكة كندة في الفاو مرورا بوسط الجزيرة العربية، كما يعكس اكتشافهما في منطقة القصيم التواصل الحضاري والتجاري بين الممالك العربية القديمة لفترة ما قبل الإسلام.

والاكتشاف عبارة عن نقشين تذكاريين مكتوب أحدهما بالخط الداداني المبكر والآخر بالداداني المتأخر، وذلك على واجهة صخرتين في موقع أثري بمنطقة القصيم يطلق عليه موقع الدليمية، الذي ينتشر على واجهات صخوره الجنوبية الشرقية عدد من الفنون الصخرية بأشكال جمال ونعام ووعول، تعود مبدئيا إلى العصر الحديدي، إضافة إلى وجود فنون صخرية حديثة لعربات وأشكال للدلة العربية، وكتابات عربية قديمة من ضمنها نقوش ثمودية تذكارية والنقشان الدادانيان.

ورصدت هيئة التراث عددا من الكشوفات الأخرى إلى جانب النقوش الدادانية تمثلت في توثيق موقع أثري جديد سمي الدليمية 3.

النقوش المكتشفة







نقشان تذكاريان بالخط الداداني



على واجهة صخرتين



موقع النقشين يعود للعصر الحديدي



الكشف يشير للطريق الواصل بين ممالك دادان ولحيان وكندة



الموقع الأثري الجديد