استقبال 5837 طلبا لتسجيل براءات اختراع

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وسخرت الهيئة إمكاناتها وقدراتها كافة لخدمة المبدعين والمخترعين ورواد الأعمال والمستثمرين، لتسهيل إجراءات الحصول على وثائق الحماية، في مجالات الملكية الفكرية كافة، إذ استقبلت الهيئة 51 طلب تسريع إجراءات فحص طلبات براءات اختراع، مستهدفا المنتجات ذات القيمة الاقتصادية في المملكة، وشريحة خاصة من المخترعين.
واستعرض التقرير الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية، إذ تعد الهيئة إحدى ممكنات تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، والهادفة إلى بناء منظومة للملكية الفكرية تدعم الاقتصاد القائم على العلم والابتكار والإبداع.
وعززت أعمال الهيئة خلال 2022 الاستفادة من الملكية الفكرية، لبناء اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار، إذ أبرمت كثيرا من الشراكات الوطنية مع جامعات ووزارات، ومعاهد وهيئات وشركات واتحادات وأندية.
ودشنت الهيئة مبادرة الشبكة الوطنية لمراكز دعم الملكية الفكرية، بالتعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بهدف تمكين المبتكرين من الحصول على المعلومات التقنية في مجالات الملكية الفكرية، إذ تحتضن الشبكة أكثر من 49 عضوا، وتغطي جغرافيا 11 منصة إدارية، وتستهدف 522 مستفيدا.
أبرز أعمال الملكية الفكرية في عام:
- 40٫287 طلب حماية للعلامات التجارية من داخل المملكة وخارجها
- 838 طلبا للتسجيل الاختياري لمصنفات حقوق المؤلف بزيادة 30.33% عن2021
- إضافة 43 مسمى جديدا إلى تصنيف »لوكارنو« الدولي في التصاميم الصناعية
- 1508 طلبات التصاميم الصناعية من داخل وخارج المملكة بزيادة 7.71%
- 27 طلب تصميمات تخطيطية للدارات المتكاملة بزيادة 35%
- 2684 وثيقة براءة اختراع
- 376 شهادة تسجيل اختياري «حقوق المؤلف»
- 1112 شهادة تصميم صناعي
- 26،398 علامة تجارية مسجلة شملتها وثائق الحماية
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