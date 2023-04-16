شكرا لقرائتكم خبر استقبال 5837 طلبا لتسجيل براءات اختراع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - من داخل المملكة وخارجها، استقبلت الهيئة السعودية للملكية الفكرية 5837 طلب حماية براءة اختراع خلال 2022، حسب التقرير السنوي الذي أصدرته الهيئة.

وسخرت الهيئة إمكاناتها وقدراتها كافة لخدمة المبدعين والمخترعين ورواد الأعمال والمستثمرين، لتسهيل إجراءات الحصول على وثائق الحماية، في مجالات الملكية الفكرية كافة، إذ استقبلت الهيئة 51 طلب تسريع إجراءات فحص طلبات براءات اختراع، مستهدفا المنتجات ذات القيمة الاقتصادية في المملكة، وشريحة خاصة من المخترعين.

واستعرض التقرير الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية، إذ تعد الهيئة إحدى ممكنات تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، والهادفة إلى بناء منظومة للملكية الفكرية تدعم الاقتصاد القائم على العلم والابتكار والإبداع.

وعززت أعمال الهيئة خلال 2022 الاستفادة من الملكية الفكرية، لبناء اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار، إذ أبرمت كثيرا من الشراكات الوطنية مع جامعات ووزارات، ومعاهد وهيئات وشركات واتحادات وأندية.

ودشنت الهيئة مبادرة الشبكة الوطنية لمراكز دعم الملكية الفكرية، بالتعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بهدف تمكين المبتكرين من الحصول على المعلومات التقنية في مجالات الملكية الفكرية، إذ تحتضن الشبكة أكثر من 49 عضوا، وتغطي جغرافيا 11 منصة إدارية، وتستهدف 522 مستفيدا.

أبرز أعمال الملكية الفكرية في عام:

