آل مرضمة: أمير ملهم وقائد استثنائي

قال رئيس مجلس إدارة النادي الأدبي الثقافي بنجران سعيد آل مرضمة: تأتي ذكرى البيعة لولي العهد الأمير الشاب وأمير المستقبل محمد بن سلمان ، كل عام بأشمل معنى متجدد ومتسيد، من القيادة اللامة والإدارة التامة، وللعام السادس يثبت أنه قائد استثنائي ترجمت جميع أقواله إلى أفعال، ويحق لكل سعودي وسعودية على وجه الخصوص، وكل عربي وعربية على وجه العموم أن يفخر ويفاخر بما تحقق للمملكة العربية السعودية في وقت وجيز، بفضل الحكومة الرشيدة التي تسير ضمن رؤية ثاقبة يتابعها الأمير الملهم، واختار لها أقصر الطرق وأقواها، وهذه البيعة هي تلاحم الذمم بغية السَلَم؛ كي يستقيمَ الصفُ ويقوم العرفُ بين قائد وشعب ينهلون العذب، ويُضاء لهم الدرب، عوضًا لتالف، وجدة لسالف، وقوامًا لمخالف. وبيعة رفعة تتسيد، ومنعة تتجدد، وتوان يتبدد، لقد قام ولي العهد وقمنا معه وقوفًا والعز قطوف والخير مروف والحمى سيوف، حمى الله دوت الخليج وقادته وشعبه وأبلغهم الرفعة وأحاطهم بالمنعة.

صورة حضارية

قال رئيس النادي الأدبي سعيد آل مرضمة: إن النادي الأدبي أطلق مبادرة (القراءة حياة) التي تهدف بالدرجة الأولى لنشر ثقافة القراءة وإيصال الكتاب إلى محبي الاطلاع بأسهل طريقة ممكنة، وتسخير إمكانيات النادي ليكون الكتاب متاحًا للجميع بصورة حضارية، ومكتبة المطار وتعتبر من الخطوات التي يسعى لها النادي لزوار المنطقة وأهاليها للاطلاع على مطبوعات النادي الأدبي خلال تواجدهم بمطار نجران في صالة المغادرة.

ويتم تغذية المكتبة أسبوعيًا بالكتب ومعالجة أي نقص بها، والمكتبات المنزلية، وهو مشروع يعتمد النادي من خلاله تجهيز مكتبات أهالي المنطقة في المنازل، من خلال تواصل المستفيد عبر جوال للنادي الأدبي، وإرسال تفاصيل البيانات وعنوان المنزل، ويتم التنسيق مع المستفيد في طريقة استلام مجموعة من الكتب تتراوح بين 50 إلى 100 كتاب، وتم تأثيث 102 مكتبة منزلية، ومن خلال عمل النادي عمل المثقفين على التواصل مع مجموعة من مثقفي ومثقفات المملكة، وتقديم إصدارات النادي الأدبي في كافة مناطق المملكة ومحافظاتها، وخلق جسر تواصل بينهم وبين الكتب التي يطبعها النادي والاستفادة من مقترحاتهم ووجهات نظرهم، وكذلك مبادرة أطفالنا أمانة من خلال زرع حب الكتاب لدى الأطفال من خلال تحفيزهم للقراءة داخل مكتبة الطفل، والخروج لهم في الحدائق العامة لتحقيق أهداف المبادرة.

مبادرة القراءة

شارك النادي مع جهات أخرى من خلال تلبية جميع الدعوات التي قدمت له، وتم استغلال هذه الفرصة لتحقيق أهداف مبادرة القراءة حياة من خلال تقديم كتب النادي خلال هذه المناسبات داخل وخارج المنطقة، ودعم خاص لسجن المباحث بأبها من خلال مبادرة لدعم القراءة وتنويع مناهل الثقافة لسجناء سجن المباحث بأبها من خلال تكفل النادي بتأمين 2000 كتاب لضمان وجود مكتبة متكاملة للسجناء، تم ذلك خلال زيارة عدد من المسؤولين بمنطقة نجران للسجن ومن ضمن المدعوين رئيس النادي الأدبي، كما تبرع النادي بتقديم عشر حقائب لمنسوبي السجن، حوت على كتب تتحدث عن نجران وتكفل بها رئيس النادي، وبرنامج فوانيس نجران الرمضانية يستمر لعامه التاسع من خلال مسابقة 500x5 التي تطرح على حساب النادي في تويتر، واستمرت لمدة خمسة أيام، بمشاركة عددٍ من المثقفين والمثقفات على مستوى المملكة، كما انطلقت بمقر النادي، أولى الفعاليات الحضورية، بمسامرة للمؤرخ التاريخي مهدي آل راكة، استعرض خلالها المؤلفات التي قدمها لتوثيق تاريخ المنطقة، وبعدها انطلق اللقاء الثاني مع المهندس مايق آل ربيع، والذي تطرق خلاله إلى جهوده الخيرية في خدمة أبناء المنطقة في مجال توصيل المياه والكهرباء لأبناء محافظة بدر الجنوب وقراها قبل ولمدة أربعين عامًا، واختتمت الفعاليات بتكريم الدكتور حسين عايض آل حمد - رحمه الله - وذلك لقاء ما قدّمه للمنطقة من جهود رياضية وثقافية وإنسانية، وديوان خاص بمناسبة البيعة الخامسة لولي العهد.

يوم التأسيس

قدم النادي الأدبي مبادرة بالتعاون مع شعراء دوت الخليج بديوان خاص بذكرى بيعة ولي العهد، شارك به خمسون شاعرًا من جميع مناطق ومحافظات دوت الخليج، كما تبرع النادي بتقديم عشر حقائب لمنسوبي السجن، حوت على كتب تتحدث عن نجران، وتكفل بها رئيس النادي وبيعة العز في إصدار خاص، كان للنادي حضور ملفت في مناسبة يوم التأسيس، بإصدار يعتبر الأول من نوعه بين المؤسسات الثقافية والأدبية من تأليف الدكتور صالح بن علي أبو عراد حمل مسمى الخطب الملكية (نماذج من المضامين والدلالات).