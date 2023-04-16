غرفة نجران تدعم رواد الأعمال

تقوم الغرفة التجارية بنجران بدور رئيسي في خدمة أصحاب الأعمال والقطاع الخاص لتحقيق النهضة الاقتصادية لخدمة المجتمع. وتسعى جاهدةً للتغلب على جميع الصعوبات والعقبات التي قد تعيق طريق النهضة المتنامية والتطور المستمر، من خلال عقد الشراكات مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، وتسهيل التحديات التي قد تواجه قطاع الأعمال عطفاً على دورها في دعم رواد الأعمال، والعمل معهم على بناء كياناتهم التجارية وتحقيق أهداف إستراتيجيتها المبنية على رؤية المملكة 2023، كما أن الغرفة تحرص على تفعيل دورها في المسؤولية المجتمعة، والذي يعتبر واجباً دينياً ووطنياً تدعو الجميع بشكل مستمر للمشاركة فيه وتفعيله لما له من أثر في تحسين جودة الحياة وتكاتف أبناء المجتمع السعودي.

ــــــــــــــــــــ خدمات الغرفة

تقدم الغرفة خدماتها لمنتسبيها وتسعى إلى تطويرها من خلال النظام الإلكتروني أو الخدمة المباشرة بمقرها الرئيسي أو فروعها في محافظتي شرورة وحبونا والـتي ترتبط بنظام موحد يسهل على رجال وسيدات الأعمال تنفيذ أعمالهم بكل يسر وسهولة من أي مكان وبشكل سريع.

إستراتيجية وأهداف

حرص مجلس إدارة غرفة نجران وأمانته العامة على العمل بشكل متسارع بما يتواكب مع المرحلة ويحقق أهداف رؤية المملكة 2030، والتي أطلقتها حكومتنا برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وبإشراف مباشر من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حيث أطلقت إستراتيجيتها 2024 مع الحرص على العمل بتوجيهات صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران، والذي تحظى الغرفة بمتابعته المستمرة وتوجيهاته الدائمة للعمل على دعم الاقتصاد المحلي، ورفع مستوى الخدمات المقدمة، مع التركيز على دور الغرفة الرئيسي في إبراز الميز التنافسية للمنطقة واستغلال الفرص الاستثمارية، من خلال جذب الاستثمارات وتهيئة البيئة الاستثمارية الجاذبة والمحفزة، بالتعاون مع شركاء الغرفة الإستراتيجيين.

ملتقيات اقتصادية

ومن هذا المنطلق عملت غرفة نجران ممثلةً بمجلس إدارتها على المشاركة في الملتقيات الاقتصادية داخل المملكة وخارجها، وذلك لتأكيد مشاركة الغرفة في مثل هذه الفعاليات الكبرى التي حظيت باهتمام محلي ودولي، كما عملت على تحقيق عدد من الإنجازات التي تمثلت في إقامة لقاء قطاع الأعمال السنوي الأول، واستضافة عدد من الوزراء ووكلاء الوزارات ومحافظي الهيئات الحكومية، وكذلك تفعيل دور اللجان القطاعية بالغرفة لخدمة الأنشطة الاقتصادية بالمنطقة، ورفع مستوى التعاون مع الجهات التمويلية لدعم رواد الأعمال، وإقامة ملتقيات التوظيف، وتوقيع عدد من اتفاقيات التعاون، وعقد الشراكة مع العديد من الغرف السعودية والجهات الحكومية والخاصة، والحصول على ترخيص مركز تدريب خاص بالغرفة، والذي يقدم العديد من البرامج التطويرية والتدريبية بما يساهم في تنمية الإنسان والمكان.

ركائز العمل

كما عملت الغرفة على تنظيم عمل اللجان القطاعية والتي تعتبر أحد ركائز العمل المهمة في خدمة قطاع الأعمال بالمنطقة، حيث تضم في عضويتها العديد من رجال وسيدات الأعمال، وتقوم الغرفة بإيصال مرئياتهم ومقترحاتهم للجهات ذات العلاقة حسب نشاط اللجنة الاقتصادية، ومتابعة تنفيذ توصياتهم لتسهيل أعمالهم التجارية ودعمهم وتشجيعهم لمواصلة أعمالهم في خدمة التنمية الاقتصادية، كما تقوم الغرفة بتنفيذ ورش العمل والدورات التدريبية التي تهدف من خلالها لخدمة أكبر شريحة ممكنة، وذلك بتنوع البرامج التي تقدمها بالتعاون مع شركائها في القطاع الحكومي والخاص.

غرفة نجران جزء لا يتجزأ من كيان اقتصادي وطني شامخ تحت ظل قيادتنا الرشيدة، والتي أثبتت قدرة المملكة بعد فضل الله على تجاوز التحديات وتذليل الصعوبات والقفز إلى أعلى المراتب العالمية، فها نحن نشاهد سمو ولي العهد يسابق الزمن في الإعلان عن مشاريع نوعية تعجز عن تنفيذها اقتصادات كبرى الدول في العالم، وما ذلك إلا دليل قاطع على وجود قائد شجاع يعيد كتابة التاريخ بكل حكمة، ويؤكد للعالم على تميز أبناء هذا دوت الخليج وقدرتهم غير المحدودة على إنجاز المستحيل وبناء وطنهم بسواعدهم، والارتقاء به إلى مصاف الدول العالمية بكل جدارة واستحقاق.