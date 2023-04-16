دورات ومشاركات لجمعية الإعلام الرقمي
25 دورة تدريبية في الإعلام والتصوير الفوتوغرافي
أكثر من 45 تغطية إعلامية مع الجهات الحكومية
- المشاركة في اليوم الوطني للمملكة بركن خاص
المشاركة في يوم التأسيس
المشاركة في يوم العلم للمملكة
عدة برامج نفذتها الجهات الخاصة
برنامج لقاءت حوارية خاصة مع عدة شخصيات بارزة
برنامج الحي المتطوع 2022
ملتقيات إعلامية بالمناطق
منتدى الإعلام الثاني 2023
كانت هذه تفاصيل خبر 25 دورة تدريبية بالإعلام الرقمي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.