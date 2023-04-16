خيرية نجران عطاء وإحسان

قال المدير العام للجمعية الخيرية للخدمات الاجتماعية بنجران عبده عطيف: نرفع للأمير محمد بن سلمان في ذكرى البيعة المباركة أوفى معاني التهنئة على الثقة الغالية التي منحها لسموه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، فهذه البيعة تحرك في نفوسنا مشاعر الفخر والاعتزاز بوطن غالٍ علينا، ووقوف الشعب صفا واحدا خلف قيادة أحبت دوت الخليج وأبناء دوت الخليج. وحبتْه بالإنجازات الرائعة والعملاقة التي تعود مآثرُها وخيراتُها على دوت الخليج وأبنائه. في ظلال الأمن والرخاء، وإننا إذ نحتفل بهذه الذكرى المجيدة تتمثل أمام أعيننا صورة ولي العهد الذي امتاز بشجاعته النادرة. وبحزمه أمام الأحداث الجارية في عالمنا اليوم. فكان بحق الرجل التاريخي لهذه المرحلة. وهناك صفات للعظماء في تاريخ البشرية ومنذ أقدم العصور. وقد ناله سموه بجدارة. وصعود سلم المجد كما يقولون بحاجة إلى القوة والحزم والتنفيذ، والإبداع في الرؤى والإنجازات لا يكون إلا بالمثابرة الجادة في العمل والإنجاز ومزية التواضع ولين الجانب للإخوة المواطنين... وهذه المزايا وغيرها من مثلها في معجم العظماء حازها سموه الكريم. وها نحن نرى آثارها الوطنية والاجتماعية والإنسانية. بل وآثارها على المستوى الدولي وفي المحافل العالمية في زمن لا يأخذ فيه مكانه المناسب إلا العظماء، فهنيئا لمملكتنا بقيادتها الرشيدة. بمليكها الشجاع الأبي. و ولي عهدها الأمين الفارس المقدام. وبإنجازاتها الإستراتيجية ومشاريعها الحضارية التي جعلت مناطق المملكة ورشات عمل تبشر بازدهار مسيرة التطور والعمران.

برامج ومشاريع

أضاف عبده ان إحصائية الجمعية الخيرية للخدمات الاجتماعية بمنطقة نجران لعام 2022، تبين أن عدد إجمالي المستفيدين من برامج ومشاريع وأنشطة 118.712 مستفيدا، وعدد الأسر المستفيدة من خدمات الجمعية الدائمة 1250 أسرة، و عدد المستفيدين من خدمات الجمعية الدائمة 6248 مستفيدا، وعدد البرامج والأنشطة المقدمة للمستفيدين 19 برنامجا، وإجمالي المصروفات خلال عام 2022 م بلغ 6.878.000 ريال، وجهود الجمعية الخيرية للخدمات الاجتماعية بمنطقة نجران في مواكبة رؤية 2030م، الحصول على شهادة الآيزو: ISO 9001:2015، والحصول على درجة 97.49 % في تقييم الحوكمة لعام 2022م، وتأسيس وحدة التطوع.

مبادرات وشراكات

تتمثل أبرز المبادرات والشراكات التي قامت بها الجمعية الخيرية للخدمات الاجتماعية بمنطقة نجران لعام 2022م، في مبادرة تجهيز السلال الغذائية بالشراكة مع المتطوعين، ومبادرة زراعة الشتلات بالشراكة مع جمعية نجران الخضراء، والشراكة المجتمعية بين الجمعية وفرع مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني، والمشاركة في الاحتفاء باليوم الوطني 91، ومبادرة توزيع لحوم الهدي والأضاحي بالتعاون مع المتطوعين، ومبادرة فوانيس رمضان بالشراكة مع بنك التنمية الاجتماعية، ومبادرة الحي المتطوع بالشراكة مع فرع وزارة الموارد البشرية، ومبادرة عطايا الخير بالشراكة مع الكلية التقنية للبنات بنجران، وبرنامج ومبادرة الحرف والخوص بالتعاون مع معهد حرفة بالقصيم.