خيرية نجران عطاء وإحسان

برامج ومشاريع
أضاف عبده ان إحصائية الجمعية الخيرية للخدمات الاجتماعية بمنطقة نجران لعام 2022، تبين أن عدد إجمالي المستفيدين من برامج ومشاريع وأنشطة 118.712 مستفيدا، وعدد الأسر المستفيدة من خدمات الجمعية الدائمة 1250 أسرة، و عدد المستفيدين من خدمات الجمعية الدائمة 6248 مستفيدا، وعدد البرامج والأنشطة المقدمة للمستفيدين 19 برنامجا، وإجمالي المصروفات خلال عام 2022 م بلغ 6.878.000 ريال، وجهود الجمعية الخيرية للخدمات الاجتماعية بمنطقة نجران في مواكبة رؤية 2030م، الحصول على شهادة الآيزو: ISO 9001:2015، والحصول على درجة 97.49 % في تقييم الحوكمة لعام 2022م، وتأسيس وحدة التطوع.
مبادرات وشراكات
تتمثل أبرز المبادرات والشراكات التي قامت بها الجمعية الخيرية للخدمات الاجتماعية بمنطقة نجران لعام 2022م، في مبادرة تجهيز السلال الغذائية بالشراكة مع المتطوعين، ومبادرة زراعة الشتلات بالشراكة مع جمعية نجران الخضراء، والشراكة المجتمعية بين الجمعية وفرع مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني، والمشاركة في الاحتفاء باليوم الوطني 91، ومبادرة توزيع لحوم الهدي والأضاحي بالتعاون مع المتطوعين، ومبادرة فوانيس رمضان بالشراكة مع بنك التنمية الاجتماعية، ومبادرة الحي المتطوع بالشراكة مع فرع وزارة الموارد البشرية، ومبادرة عطايا الخير بالشراكة مع الكلية التقنية للبنات بنجران، وبرنامج ومبادرة الحرف والخوص بالتعاون مع معهد حرفة بالقصيم.
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