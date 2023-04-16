السعودية اليوم / (60) مبخرة لتطييب أجواء المسجد الحرام في شهر رمضان المبارك



مكة المكرمة 25 رمضان 1444 هـ الموافق 16 أبريل 2023 م واس

تقوم الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة في إدارة الطيب والبخور بتطييب وتبخير المسجد الحرام بأفخر وأجود أنواع الطيب خلال شهر رمضان المبارك.

وكثفت إدارة الطيب والبخور جهودها لتبخير المسجد الحرام و المصليات وحلقات تعليم القرآن الكريم والدروس العلمية على مدار الساعة بحيث يتم تبخير المسجد الحرم بأكثر من (60) مبخرة، كما يتم تطييب الكعبة المشرفة بتولتين من دهن العود الفاخر لكل فرض بدءًا بالحجر الأسود والركن اليماني ثم الملتزم وباب الكعبة المشرفة.

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