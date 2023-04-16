

رفحاء 25 رمضان 1444 هـ الموافق 16 أبريل 2023 م واس

سجل الباحثون في هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية 179 نوعاً من النباتات البرية في نطاقها الشاسع والبالغة مساحتها 91,500 كيلو متر مربع، ضمن النطاقات الإدارية لعدة مناطق هي: الحدود الشمالية, وحائل، والجوف، والقصيم, والمنطقة الشرقية.

وأوضحت الهيئة أن هذه النباتات تمثل 134 جنساً تشمل 113 نوعاً حولياً و66 نوعاً معمراً.

وأكدت الهيئة أن المحمية تُعد موطناً غنياً بالنباتات البرية التي تميز بيئتها ويعود تنوعها لمساحتها الشاسعة واختلاف تضاريسها، فهناك الأودية والشعاب والسهول والمرتفعات، إضافةً إلى تداخل هذه البيئات مع النفود والكثبان الرملية، ومناطق الحرات البازلتية لتشكل تنوعاً تضاريسيا مميزا, يحوي أنواعاً كثيرة من النباتات والحيوانات والطيور المستوطنة والمهاجرة.

// انتهى //

01:34ت م

0013





تابعوا أخبار السعودية و دول الخليج من حال الخليج عبر جوجل نيوز

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / تسجيل 179 نوعاً من النباتات البرية في محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.