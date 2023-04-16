السعودية اليوم / وكالة الخدمات الاجتماعية بشؤون الحرمين تفعل مبادرة "إرشاد"



مكة المكرمة 25 رمضان 1444 هـ الموافق 16 أبريل 2023 م واس

فعّلت وكالة الخدمات الاجتماعية والتطوعية والإنسانية برئاسة شؤون الحرمين مبادرة "إرشاد" لاستقبال الأشخاص ذوي الإعاقة وتقديم خدمة الإرشاد المكاني داخل المسجد الحرام وساحاته للمواقع المكانية وإيصالهم وإرشادهم.

وتستهدف المبادرة فئة كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة بالمسجد الحرام لتحقيق رؤية الرئاسة التطويرية (2024) في إثراء تجربة ضيف الرحمن, ويأتي ذلك ضمن حملة الرئاسة " خدمة معتمرينا شرفًا لمنسوبينا " تحت شعار " من الوصول إلى الحصول ".

وأشار الوكيل المساعد للشؤون الاجتماعية والإنسانية عمر بن سليمان المحمادي إلى أن تقديم خدمات إنسانية لتفعيل مبادرة الإرشاد المكاني لخدمة ضيوف الرحمن من كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة وإيصالهم وإرشادهم للمواقع المخصصة وتوفير كافة السبل لتمكنهم من أداء مناسكهم بكل يسر وسهولة وطمأنينة وتفعيل العلاقة التكاملية مع الجهات المعنية لتقديم كافة الخدمات والتسهيلات اللازمة بالمسجد الحرام لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة - أيدها الله - في خدمة ضيوف الرحمن.

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