سياسي / دولة قطر ترحب بعملية تبادل الأسرى في اليمن



الدوحة 24 رمضان 1444 هـ الموافق 15 أبريل 2023 م واس

رحبت دولة قطر بعملية تبادل الأسرى بين الحكومة اليمنية والحوثيين، وعدتها بادرة إنسانية وخطوة إيجابية من شأنها أن تمهد الطريق للحل السياسي الشامل.

وأعربت وزارة الخارجية في بيان اليوم عن تطلع دولة قطر إلى أن تسهم هذه العملية في تعزيز الجهود الرامية لتثبيت الهدنة وإحلال السلام المستدام، بما يحقق تطلعات الشعب اليمني الشقيق في الأمن والتنمية.

وجددت الوزارة موقف دولة قطر الداعي لحل الأزمة اليمنية استنادا إلى المبادرة الخليجية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وبخاصة القرار رقم 2216.

كما أعربت عن تقدير دولة قطر لدور مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لليمن واللجنة الدولية للصليب الأحمر في رعاية عمليات تبادل الأسرى.

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23:57ت م

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