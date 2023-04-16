السعودية اليوم / الهيئة العامة للطرق توضح كيفية التعامل مع المركبة عند انفجار الإطار أثناء القيادة



الرياض 24 رمضان 1444 هـ الموافق 15 أبريل 2023 م واس

أوضحت الهيئة العامة للطرق أن التصرف السليم لحظة انفجار إطار المركبة أثناء القيادة، هو القبض على عجلة القيادة بإحكام، ثم رفع القدم ببطء من دواسة البنزين، وعدم الضغط على دواسة الفرامل أثناء انفجار الإطار، وبينت أنه بهذا التصرف تتوقف المركبة تدريجياً.

ودعت قائد المركبة إلى ضرورة التأكد من خلو الطريق ومراعاة المركبات المجاورة، ثم إيقاف المركبة في مكان آمن بعد السيطرة عليها.

يذكر أن الهيئة العامة للطرق أطلقت أمس حملة توعوية بالشراكة مع اللجنة الوزارية بهدف توعية مستخدمي المركبات بأهم إرشادات السلامة تزامناً مع فترة الإجازة التي تكثر فيها نسبة الحوادث بنسبة 15% مقارنة بباقي أوقات العام.

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23:52ت م

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