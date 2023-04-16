ولي العهد يبحث مع سلطان بروناي دار السلام آفاق التعاون

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استقبل ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان ، في الديوان الملكي بقصر السلام بجدة، أمس، سلطان بروناي دار السلام حاج حسن البلقيه.

وأجريت مراسم الاستقبال الرسمية.

وعقد ولي العهد وسلطان بروناي دار السلام اجتماعا رحب ولي العهد بسلطان بروناي في المملكة، فيما عبر الضيف عن سعادته بهذه الزيارة ولقائه ولي العهد.

وجرى خلال الاجتماع استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وآفاق التعاون المشترك والسبل الكفيلة بتطويره وتعزيزه في مختلف المجالات.

حضر الاجتماع وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الأمير تركي بن محمد بن فهد، ووزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل ووزير الحرس الوطني الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز ، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد العيبان، ووزير التجارة الدكتور ماجد القصبي (الوزير المرافق)، ووزير الاقتصاد والتخطيط فيصل الإبراهيم، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى سلطنة بروناي دار السلام عماد المهنا.

فيما حضر من جانب سلطنة بروناي، عبدالملك البلقيه، وعبدالمتين البلقيه، وعبدالوكيل البلقيه، والوزير بمكتب رئيس الوزراء وزير المالية والاقتصاد الثاني الدكتور حاج أونج محمد أيمن، ووزير الخارجية الثاني داتو حاج إيروان بن حاج محمد يوسف، ونائب الوزير بمكتب رئيس الوزراء داتو سيري بادوكا أونج محمد رضا، والسفير لدى المملكة يوسف إسماعيل، والسكرتيرة الدائمة بوزارة الخارجية داتن نور ياسمه بنت بنجيران انك هاشم.

من جهة ثانية اجتمع ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان في جدة أمس، مع رئيس مجلس النواب بجمهورية العراق محمد الحلبوسي.

وجرى خلال الاجتماع استعراض العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين.

حضر الاجتماع، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد العيبان، ونائب رئيس مجلس الشورى الدكتور مشعل السلمي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى العراق عبدالعزيز الشمري، فيما حضره من الجانب العراقي القنصل العام العراقي في جدة محمد سمير النقشبندي.