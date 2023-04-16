شكرا لقرائتكم خبر أول مركز مجاني لحضانة أطفال المعتمرين في ساحات الحرم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ضمن الخدمات النوعية التي تقدم للزوار والمعتمرين القادمين إلى المسجد الحرام، دشن أخيرا أول مركز لضيافة وحضانة الأطفال في ساحات الحرم المكي الشريف، حيث تقدم الخدمة مجانا بدعم وإشراف من الجهات الحكومية ذات العلاقة، وعلى مدار الساعة، بهدف تسهيل عمرة ذويهم بكل راحة وطمأنينة ويسر.

ويعد مركز حضانة الأطفال أول مركز متخصص للأطفال ينشأ داخل ساحات الحرم، وتحديدا في التوسعة السعودية الثالثة، وهو مجهز بالكامل لضيافة أطفال قاصدي المسجد الحرام، مقابل 3 ساعات مجانية للطفل، وهي الوقت المستغرق لإنهاء ذويه عمرتهم وزيارتهم.

ويتكون المركز من 3 قاعات تحوي كل قاعة على ألعاب تناسب فئتهم العمرية، وتناسب خصائصهم الإنمائية، وتعد القاعات مساحة آمنة للأطفال في رحاب المسجد الحرام، ليستمتعوا بوقتهم، ويطلقوا عنان إبداعهم وفق أعلى معايير المهنية والجودة والسلامة، أثناء تأدية أهلهم الصلاة والعمرة.

الجهات الراعية للمشروع:

